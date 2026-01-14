La paralización de labores convocada por gremios de transportistas para este miércoles 14 de enero llevó a universidades públicas y privadas a adoptar medidas excepcionales con el fin de garantizar la continuidad de sus actividades académicas y administrativas, así como la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Aunque la mayoría del alumnado se encuentra en periodo vacacional, varias casas de estudio mantienen clases en programas de posgrado, idiomas y labores internas, por lo que optaron por modalidades remotas para evitar contratiempos.

Entre las instituciones que anunciaron clases y trabajo remoto figuran la Universidad del Pacífico, que dispuso el desarrollo virtual de las actividades de pregrado, posgrado, escuela preuniversitaria e idiomas; la Universidad de Lima, que trasladó todas sus clases a la modalidad virtual y reprogramó talleres y laboratorios; así como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que determinó que sus actividades académicas y administrativas se realicen de forma remota.

A estas se suma la Universidad San Martín de Porres, que informó que todas sus actividades académicas se llevarán a cabo mediante plataformas institucionales.

Las decisiones responden a la confirmación de una nueva paralización del transporte público en Lima y Callao, motivada por la situación de inseguridad que enfrenta el sector, marcada por extorsiones y asesinatos de conductores en los últimos meses.

Las universidades señalaron que estas medidas buscan reducir riesgos, asegurar el normal desarrollo de sus funciones y evitar afectaciones a la comunidad universitaria durante la jornada.