El Parque de las Leyendas, sede San Miguel, invita al público a participar del recorrido nocturno “Primavera Mística”, que se realizará este sábado 27 de setiembre desde las 7:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. El evento turístico-cultural promete una experiencia única que combina naturaleza, arte y tradición.

El recorrido iniciará en el patio central, donde los asistentes disfrutarán de escenificaciones como la Fiesta de la Luna (Colla Quilla Raymi), presentaciones de danzas folclóricas, expresiones culturales y actividades sensoriales.

La ruta incluye la visita al acuario de la zona Costa, donde se podrá admirar especies como la raya de río, pirañas, carpa koy y peces amazónicos. Luego, los visitantes llegarán a la laguna recreativa para realizar un paseo en bote y conocer la réplica de Machu Picchu, en un espacio que busca resaltar la importancia de los ríos y lagos en el Perú.

El Jardín Botánico será otro punto clave del recorrido, con dos paradas: la primera, para conocer elementos aromáticos, medicinales y frutales; y la segunda, para escuchar el cuento andino del Ichico, narrado con títeres.

La experiencia continuará en el Herpetario, donde se explicará la importancia de especies como la serpiente mantona para la cosmovisión amazónica y andina, además de observar a la serpiente de Maizal en su terrario.

El evento culminará con una ceremonia ancestral en el camping oasis, en homenaje a la Fiesta de la Luna, reforzando la conexión entre naturaleza, cultura y espiritualidad.

El ingreso al recorrido nocturno tiene costo y los cupos son limitados. Las entradas ya están disponibles en la página oficial: Compra aquí tu pase.