El evento, que se realizará este 17 de agosto, contará con exhibiciones únicas, concursos y shows en vivo para fanáticos del Caballero de la Noche.
Por su segundo aniversario, el Parque de las Leyendas sede Huachipa ha preparado un evento especial para los fanáticos de Batman: el “Bati Fest”, un festival temático dedicado al icónico superhéroe que desde 1940 ha cautivado a generaciones en todo el mundo. La cita será el domingo 17 de agosto y promete un día lleno de actividades, música y sorpresas.

El público podrá disfrutar de una impresionante exhibición con juguetes a escala nunca antes vistos en el país, figuras de colección, museo de Batman, réplicas, batimóviles, funkos, esculturas y una zona artística dedicada al Hombre Murciélago, gracias a la colección de Felipe Sandoval. Además, habrá una zona market con merchandising exclusivo.

La jornada incluirá bandas en vivo con rock de los 80, shows infantiles y concursos de disfraces en categorías como “Chibi” para los más pequeños, así como un concurso cosplay para adultos.

Las entradas tienen un costo de S/ 18 para adultos, S/ 10 para niños de 3 a 12 años y S/ 4 para adultos mayores, válidas para ambas sedes. Las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente con un acompañante, presentando su carné del Conadis.

