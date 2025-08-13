Por su segundo aniversario, el Parque de las Leyendas sede Huachipa ha preparado un evento especial para los fanáticos de Batman: el “Bati Fest”, un festival temático dedicado al icónico superhéroe que desde 1940 ha cautivado a generaciones en todo el mundo. La cita será el domingo 17 de agosto y promete un día lleno de actividades, música y sorpresas.

El público podrá disfrutar de una impresionante exhibición con juguetes a escala nunca antes vistos en el país, figuras de colección, museo de Batman, réplicas, batimóviles, funkos, esculturas y una zona artística dedicada al Hombre Murciélago, gracias a la colección de Felipe Sandoval. Además, habrá una zona market con merchandising exclusivo.

La jornada incluirá bandas en vivo con rock de los 80, shows infantiles y concursos de disfraces en categorías como “Chibi” para los más pequeños, así como un concurso cosplay para adultos.

Las entradas tienen un costo de S/ 18 para adultos, S/ 10 para niños de 3 a 12 años y S/ 4 para adultos mayores, válidas para ambas sedes. Las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente con un acompañante, presentando su carné del Conadis.