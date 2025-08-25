La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó hoy que el Parque Industrial de Ancón se convertirá en el más grande y moderno del Perú, con una inversión de US$ 1,214 millones y una proyección de desarrollo de 22 años.

Según precisó la PCM, el complejo industrial tendrá una extensión total de 1,338 hectáreas, de las cuales 715 serán utilizables para suelo industrial. Su ubicación estratégica, cercana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los puertos del Callao y de Chancay, permitirá consolidar a Lima Norte como el principal eje productivo y logístico del país.

Impacto económico y social

El ministro de la Producción, Sergio González, señaló que el proyecto no solo representa infraestructura, sino “una apuesta estratégica por el futuro productivo y competitivo del Perú”.

Se prevé la instalación de 234 empresas en aproximadamente 400 hectáreas.

Se generarán hasta 120,000 empleos directos e indirectos .

. Se proyecta un impacto económico de US$ 280 millones en exportaciones.

Desarrollo a largo plazo

La ejecución del Parque Industrial de Ancón se desarrollará por etapas a lo largo de dos décadas, con un horizonte de hasta 22 años. Además de su aporte económico, las autoridades resaltan que el proyecto beneficiará a más de 400 mil habitantes con nuevas oportunidades de empleo, innovación y desarrollo empresarial.

“¡Avanza el desarrollo en Lima Norte!”, expresó la PCM en sus redes sociales, subrayando que el parque consolidará a Ancón como un referente industrial, logístico y tecnológico para el Perú y la región.