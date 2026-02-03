Desde hoy, martes 3 de febrero, los conductores que circulan por la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla pagan un peaje de S/ 6.30.

El nuevo monto implica una disminución de 30 céntimos frente a la tarifa anterior de S/ 6.60, que estuvo vigente durante 2024 y 2025.

Lima Expresa indicó que la modificación responde al mecanismo de reajuste anual contemplado en el contrato de concesión, el cual considera variables económicas como la inflación y el tipo de cambio del dólar.

El pago del peaje financia servicios vinculados a la seguridad y al flujo vehicular, como el monitoreo y auxilio vial permanente, la detección de incidentes con apoyo de inteligencia artificial, el mantenimiento de pistas, iluminación y señalización, así como la atención de emergencias y accidentes.

De acuerdo con información de la concesionaria, la operación de estas vías ha generado mejoras en la circulación, entre ellas la reducción de siniestros graves y un ahorro significativo de tiempo en los desplazamientos.