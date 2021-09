Franco Pomalaya, asistente de Prensa en Palacio de Gobierno y quien forcejeó con la reportera de RPP Hellen Meniz cuando intentaba entrevistar al presidente Pedro Castillo en una actividad en Comas, trató de justificar su accionar al asegurar que confundió el micrófono de la reportera con un palo.

En diálogo con ATV+, Pomalaya consideró que, incluso, él fue el agredido, pese a que las imágenes muestran que trató de obstaculizar el trabajo de la periodista y que le dejó el brazo adolorido.

“Yo veo que una persona acerca un palo a la cara del presidente, entonces es que veo un peligro y agarro ese palo y lo retiro del lugar. Cuando siento que una persona me estaba dando manotazos, veo que era la reportera Hellen, quien actuaba así porque se sentía atacada”, explicó.

“No fue agresión, yo solo agarré el palo para proteger al presidente... lo que hago es retirar eso del lugar. Ella reacciona, se molesta y me golpea, pero imagino que es por el calor del momento. Me dio unos manotazos, me empuja incluso”, agregó.

Remarcó que él no se llevó el micrófono, solo lo retiró y que le “pareció que estaba siendo agredido (el presidente)”..

“También hay que entender que ingresar el micro en la cara del presidente fue una actitud muy invasiva. Eso también rompe un protocolo cuando se entrevista a un mandatario. Mi intención nunca fue agredirla, pero digamos que sí fue un forcejeo”, añadió.

Finalmente, Franco Pomalaya ofreció las disculpas del caso. El incidente quedó registrado en video y desató una serie de cuestionamientos en redes sociales.

Periodista Hellen Meniz denunció la agresión cuando a la salida del presidente de la República, Pedro Castillo, quien visitó el local comunal ‘Año Nuevo’ en Comas.