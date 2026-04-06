El reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo falleció a los 79 años durante la madrugada de este lunes, según confirmaron fuentes cercanas al medio RPP. El comunicador nació en Bilbao en 1946, llegó a Perú con cuatro años y desarrolló toda su carrera profesional en el país sudamericano.

Su trayectoria comenzó en 1974 en el diario La Prensa, donde trabajó como reportero. Posteriormente se consolidó como cronista en la revista Quehacer, cubriendo temas de interés social y político.

Destacada trayectoria

En 1984 realizó una investigación profunda sobre las condiciones en el Hospital Víctor Larco Herrera. Para ello se internó como paciente y documentó las deficiencias en la atención de salud mental en Perú.

Durante los años noventa, su presencia en la radio se volvió fundamental para los oyentes peruanos. En RPP ocupó roles como director de informativos y presentador de varios espacios periodísticos.

La cobertura del Fenómeno El Niño en 1997 mostró su capacidad para transmitir información durante emergencias. En esos días dio espacio a las voces de las personas afectadas por las inundaciones y deslizamientos.

Enfrentó una larga batalla contra el cáncer

En 2018 recibió un diagnóstico de cáncer en la encía que requirió una intervención quirúrgica. Durante una entrevista en RPP, confesó que el tratamiento lo obligó a suspender temporalmente sus actividades frente al micrófono.

“Hace meses venía sintiendo una cosita rara, fuí a varios médicos. Ninguno de estos, lamentablemente era un oncólogo. Después de todos estos análisis, la conclusión a la que ha llegado el médico que me está tratando es que tengo cáncer en una parte de la encía”, indicó.

Tras recuperarse de la operación, utilizó su experiencia personal en un espectáculo teatral propio. La obra se tituló Tu amor es mi enfermedad y abordó su vivencia con la dolencia desde una perspectiva íntima.

Además de su labor periodística, incursionó en la escritura de libros y la producción audiovisual. También elaboró el libreto de la película Alias la gringa, que retrató aspectos de la sociedad peruana.

El legado de Salcedo incluye contribuciones en prensa escrita, radio, teatro y cine que impactaron a varias generaciones de peruanos. Si bien la noticia de su fallecimiento fue confirmada por su centro de labores esta mañana, aún se desconocen mayores detalles sobre el hecho.