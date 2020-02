Se arrepintió. El peruano, identificado como Edwin Pichigua Guzmán, quien denunció a su expareja venezolana Lauri Lucemili Granados Gutiérrez de robarle sus pertenencias que estaban dentro de su casa, ubicada en Independencia, ahora la llama para pedirle perdón.

En unos audios difundidos por ‘Tengo algo que decirte’ se escucha que Pichigua Guzmán llama a Granados Gutiérrez para conversar con ella en persona y perdirle disculpas por la acusación que difundió en su contra.

El peruano es quien la contacta telefónicamente y la extranjera le pide que no la esté llamando tras manchar su honor a nivel nacional acusándola de robo. Sin embargo, Pichigua insiste en varias ocasiones para encontrarse con ella y olvidar lo que ocurrió.

“Siempre hacía cosas y al día siguiente me decía: ‘discúlpame, dame otra oportunidad, lo voy a intentar’. Yo le daba otra oportunidad y ya ocurrido lo que pasó me sigue llamando hasta hoy, tengo las llamadas entrantes”, dijo la venezolana al mencionado programa de Latina.

Como se recuerda, Pichigua Guzmán denunció a la extranjera de robar los objetos que estaban dentro de la casa en donde vivían juntos. Sin embargo, ella salió a defenderse argumentado que él le había dicho que también le pertenecían a ella.

Asimismo, Lauri Lucemili Granados Gutiérrez acusó a Edwin Pichigua Guzmán de haberla agredido en dos ocasiones. "Me ha pegado dos veces. Tiene 18 antecedentes penales. Es agresivo, por eso me alejé de él”, afirmó la mujer.

Peruano que denunció a venezolana de robo ahora le pide perdón (VIDEO)

Audio 1

Edwin: Aló.

Lauri: ¿Qué quieres?

Edwin: ¿Qué haces?

Lauri: Ah pues, deja la llamadera vieja.

Edwin: ¿Todo bien?

Lauri: No me estés llamando. ¿No entiendes?

Edwin: Pero, ¿qué estás haciendo?

Lauri: No, ese no es problema tuyo.

Edwin: ¿Por qué?

Lauri: Dígame, ¿para qué me está llamando? ¿Vas a pedir disculpa por lo que hiciste o no?

Edwin: Vamos a conversar pues.

Laury: No, te estoy preguntando por aquí. ¿Vas a pedir disculpas por lo que hiciste o no? Admite lo que hiciste, que estás haciendo mal, dilo.

Edwin: Claro, para pedirte disculpas, pues.

Lauri: Ah, es mal, ¿no? ¿Hiciste mal, no?

Edwin: Claro, pues. Todo fue malo, pues.

Lauri: Ah, ¿y entonces?

Edwin: No sé pues.

Lauri: Lo que querías era perjudicarme, ¿cierto? Y hacerme quedar mal como una ladrona.

Edwin: De qué, cómo te puedo decir. Son cosas que pasan.

Lauri: Dime que quisiste dejarme como una ladrona.

Edwin: No, como ladrona no.

Lauri: Dímelo o te voy a colgar el teléfono.

Edwin: Eso es lo que dicen los periodistas

Lauri: No, los periodistas no. Tú fuiste el que me pusiste la denuncia, tú me quisiste perjudicar, dime sí o no.

Edwin: No, eso es lo que decían ellos.

Lauri: Chau, pues, dale.

Edwin: Escúchame pues, mira.

Audio 2

Lauri: ¿Qué?

Edwin: Quiero verte para comer algo, tengo hambre.

Lauri: Qué lindo, sí ya te voy a ver para que me tomes una foto y todo.

Edwin: Ah, ¿no vas a comer?

Lauri: No vale, ¿qué te pasa, tranquilo, déjame tranquila, ¿no entiendes?

Edwin: Vamos a comer algo.

Lauri: No, yo no te quiero ver.

Edwin: Pero, ¿por qué, pues Gorda?

Lauri: ¿Vas a preguntarme por qué?

Edwin: Ya pues, ya. Vamos a comer algo pues, ¿estás tomando?

Lauri: Ese no es problema tuyo.

Edwin: Pero, ¿por qué tomas digo?

Lauri: Ah, pues, déjame tranquila. No me estés llamando.

Edwin: Vamos a comer, pues.

