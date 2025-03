Máximo Napa Castro, el pescador peruano que estuvo más de tres meses perdido en altamar, ya se encuentra en el país tras ser hallado por un buque ecuatoriano en aguas internacionales.

A su llegada a Paita, Piura, se reencontró con su familia y compartió su dura experiencia de supervivencia. En declaraciones a RPP, Napa Castro contó que se alimentó de insectos y aves para mantenerse con vida.

“Yo no quería morir, he llegado a comer cucarachas, pájaros, lo último fue (una) tortuga, no quería morir. Tengo a mi madre viva, no quería morir por mi madre. Tengo una nieta de dos meses, me aferré a ella, todos los días pensaba en mi madre” , expresó.

Dado de alta

Tras su evaluación, el hospital confirmó su alta médica. En diálogo con América Noticias y Canal N, Napa contó que su fe lo ayudó a resistir. Explicó que en un momento crítico tuvo una visión de Jesús y recibió lo que considera una “señal” en forma de una tortuga, cuya sangre le dio fuerzas para continuar.

Ahora, en proceso de recuperación, se prepara para viajar a Lima, donde podrá reencontrarse con más familiares. Su increíble historia ha conmovido a todo el país.