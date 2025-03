Un hecho inusual ocurrió en un bus del Metropolitano cuando un pasajero fue visto desarmando la estructura de seguridad del vehículo con un destornillador eléctrico.

El incidente, que tuvo lugar durante el trayecto y con el bus lleno de pasajeros, llamó la atención de los presentes y motivó la intervención de las autoridades.

El hombre, ubicado en la parte posterior del bus, una zona restringida para pasajeros, comenzó a retirar los pernos de una baranda de seguridad. Al ser cuestionado por otros usuarios, el sujeto explicó que su acción buscaba mayor comodidad.

“No me gusta ir apretado, todo el mundo toma la comodidad. No estoy destruyendo, solo estoy sacando nada más, no me lo estoy llevando”, declaró el individuo, según relataron testigos.

Ante lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) inició una investigación para identificar la unidad afectada. Tras una revisión, se determinó que el vehículo intervenido pertenece a la empresa Lima Bus.

Metropolitano: Captan a sujeto con un destornillador portátil 🤨 pic.twitter.com/gmkMrOKWI8 — Roger García (@RogerAderly) March 13, 2025

La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que enviará un documento a la concesionaria para que evalúe las acciones legales correspondientes por los daños ocasionados.

“Al tratarse de un bien de la concesión, la ATU coordina con la Procuraduría de la institución las acciones legales correspondientes”, señaló la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Asimismo, se instó a las empresas concesionarias a reforzar las medidas de supervisión para prevenir este tipo de situaciones.

📌 #COMUNICADO | En relación al video en que se aprecia a un usuario manipular la infraestructura de un bus del @Metropolitano_L, la ATU informa lo siguiente: pic.twitter.com/P7WLiq8k6X — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 14, 2025