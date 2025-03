Un vendedor de autopartes fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda, ubicada en la calle Las Guabas, en la urbanización Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

La víctima, identificada como Alberto Goicochea Alcántara (40), fue interceptado por sujetos armados que llegaron en una motocicleta y le dispararon al menos cinco veces, causándole la muerte de manera instantánea.

Según testigos consultados por RPP, momentos antes del crimen, el comerciante fue distraído por dos mujeres, lo que habría facilitado el ataque de los asesinos.

Familiares de la víctima revelaron que Goicochea había sido extorsionado en las últimas semanas, lo que lo mantenía en un estado de nerviosismo constante. “Me han contado que sí, que ha sido extorsionado. Hace un mes. Lo notaba nervioso, muy nervioso”, declaró un familiar.

El hermano de la víctima, visiblemente afectado, denunció la falta de presencia policial en la zona y la inseguridad que afecta al país.

“Fue terrorífico ver a mi hermano tendido ahí, lleno de sangre. La verdad que no hay autoridades porque no se ve la presencia de las autoridades. En el país pasa muchas cosas y no hay nada”, expresó.

Alberto Goicochea Alcántara, quien tenía aproximadamente 20 años dedicados al negocio de venta de autopartes en el mercado conocido como ‘La 50’, deja en la orfandad a tres menores hijos.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos.