El Ministerio Público, mediante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal del Cercado de Lima–Breña–Rímac–Jesús María (Tercer Despacho), consiguió la confirmación de la condena en segunda instancia contra Diógenes Eguavil Quispe por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de comprobarse que transportó 24.914 kilos de clorhidrato de cocaína en el distrito de Breña.

La entidad precisó que, según los hechos acreditados durante el proceso judicial, el sentenciado, en complicidad con Gilmar Aricochea, participó en el acondicionamiento de la droga —procedente de Huancavelica— dentro de un vehículo en Breña, donde fue ocultada en un balón de gas.

En la intervención, las autoridades incautaron además otros 29.834 kilos del mismo estupefaciente.

La fiscal adjunta provincial Joselin López Gil consiguió acreditar la responsabilidad penal de Eguavil Quispe por los hechos registrados el 4 de febrero de 2022, logrando en primera instancia una sentencia de 15 años de prisión efectiva.

Luego, en segunda instancia, la fiscal adjunta superior María Teonila Claudia Diestra Díaz logró que se confirme la sentencia el pasado 30 de abril, además del pago de una reparación civil de 30 mil soles a favor del Estado por los perjuicios ocasionados.

🚨 #ResultadoFiscal | Segunda Fiscalía Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) logró que se condene a 15 años de prisión efectiva, en doble instancia, a un sujeto que transportó más de 24 kilos de cocaína y al que se halló en su poder otros 29 kilos de… pic.twitter.com/tKgFj0TBJm — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 5, 2026