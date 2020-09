Histórico. Este lunes 31 de agosto del 2020, el pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad de Lima aprobó por mayoría velar que la Plaza de Acho no sea usada para la corrida de toros. Sin embargo, no significa que estarán prohibidas, debido a que no es una ordenanza, sino una expresión política.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre esta aprobación e indicó que era un paso importante para que Lima sea una ciudad más humana.

“Quedó muy claro que la supremacía de la vida sobre el maltrato animal es política de este gobierno municipal, y esto lo demostró hoy el Concejo de Lima, al aprobar por abrumadora mayoría multipartidaria que sus funcionarios y representantes ante directorios velen porque sus inmuebles no sean utilizados en espectáculos públicos donde se ejerza tortura contra los animales. Sin duda, un paso importante para una ciudad más humana”, escribió el burgomaestre.

Cabe precisar que la moción aprobada no tienen un efecto normativo, sino una expresión política del Concejo hacia la violencia contra los animales.

En desarrollo.