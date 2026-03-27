La batalla contra la delincuencia y criminalidad necesita de los efectivos más fieros y experimentados para obtener los mayores resultados, en el menor tiempo posible.

Sin embargo, el Ejecutivo hizo ayer exactamente lo contrario, al concretar la graduación anticipada de los 5600 estudiantes de la Escuela Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Puente Piedra, que combatirán el terrible flagelo.

Los nóveles efectivos se desplegarán en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, confirmó el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

“Dios los bendiga”. El comandante general de la PNP informó la fecha en la que estos agentes iniciarán la difícil labor, y la forma en la que serán “protegidos” ante el flagelo criminal.

“Ustedes salen al servicio y desde el 1 de abril al servicio activo, así que, le pido a Dios que los bendiga, a la Santa Madre Virgen que los proteja con su manto, al Espíritu Santo que los inspire”, clamó el alto mando policial durante su discurso durante la graduación de los jóvenes e inexpertos cadetes.

​Arriola explicó que el aceleramiento de la graduación de dichos alumnos de la PNP se ejecutó cumpliendo con los créditos requeridos por Sunedu, por lo que saludó el sacrificio de estudiar más horas. “Hay una sociedad que nos reclama”, enfatizó.

De otro lado, el presidente José María Balcázar reconoció la situación. “Somos conscientes de que la mayoría (de egresados) va a enfrentarse al sicariato y a la extorsión, que antes no era un fenómeno principal, pero que ahora hay que dar la batalla con esfuerzo, con firmeza pero también con inteligencia” señaló.