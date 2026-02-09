El general PNP Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, afirmó que no habrá defensa institucional para el suboficial Benito Córdoba López, acusado de disparar contra José Luis Campos Rojas, un padre de familia que intentó detener una discusión de pareja en Los Olivos.

“En ninguno de los aspectos se contempla de que ha sido cumpliendo con su deber, es un hecho ajeno a la función policial, por lo tanto, incluso oficial debe ser detenido y debe ser dado de baja de la policía”, declaró Ramírez a RPP.

El defensor policial fue categórico al señalar que la institución no respaldará al efectivo involucrado. “Nosotros no hacemos defensa a esta clase de hechos que realmente están fuera de la función policial. Eso es clarísimo. Rotundamente, yo les puedo afirmar a ustedes que este señor no tiene derecho a ningún tipo de defensa”, añadió.

El suboficial de segunda Benito Córdoba López labora en la comisaría de San Cayetano y habría estado en horario laboral al momento del ataque. Según las investigaciones, disparó con su arma de fuego a la altura del pecho contra José Luis Campos (37), quien intervino en una discusión aparentemente de pareja.

Estado de la víctima

José Luis Campos Rojas permanece internado en la clínica Jesús del Norte con pronóstico reservado. La familia solicita donadores de sangre de cualquier grupo, que pueden acercarse de 9 a 12 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde.

Mientras tanto, el Departamento de Criminalística de Los Olivos continúa con las diligencias para ubicar y capturar al efectivo policial.