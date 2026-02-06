El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que se han intensificado las medidas de protección para el general Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), y el general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad. Ambos oficiales han sido objeto de intimidaciones por parte de miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’, con base en Trujillo.

El jefe policial explicó que las intimidaciones representan una reacción de la banda criminal frente a los exitosos operativos que han logrado disminuir las denuncias por extorsión y reducir la cantidad de homicidios en el país. En ese contexto, Arriola aseguró que se ha dispuesto protección no solo para los generales amenazados, sino también para sus familias, con vigilancia constante de cualquier movimiento sospechoso.

“La integridad de todos los policías y fundamentalmente en quienes están cifradas las amenazas directas, en reforzar definitivamente su seguridad, la de sus familiares también, y estar muy atentos para todo lo que se mueve en torno a estas personas, para evitar cualquier accionar de la criminalidad, que en respuesta a los duros golpes que se les viene dando, a esta baja de las denuncias por extorsión, a la minimización de la cantidad de homicidios que se viene dando, es que están tomando estas acciones”, expresó ante la prensa.

Amenazas por redes sociales

Las intimidaciones se han propagado a través de plataformas digitales tras la captura en Bolivia de Keysi Salvatierra Vigo, pareja sentimental de Johnsson Smit Cruz Torres, identificado como el líder de ‘Los Pulpos’. La detención de Salvatierra representa uno de los golpes más significativos contra esta organización criminal dedicada a la extorsión.

Estas declaraciones fueron realizadas por Arriola durante la presentación de siete ciudadanos extranjeros capturados, quienes conformaban la banda Los Malditos de Naranjo, a dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes en Lima Este.