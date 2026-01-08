El director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, señaló que se brindará respaldo legal al efectivo policial que abatió a un delincuente en Comas, luego de que este acabara con la vida de un transportista.

Según informó Exitosa, el efectivo policial que actuó con valentía en un momento de alto riesgo fue el suboficial Erinkson Pozo Reátegui. Sobre su intervención, Ramírez afirmó que su accionar estuvo plenamente ajustado a la normativa. Asimismo, utilizó este caso como ejemplo para exhortar a los agentes a actuar con firmeza y que “usen el arma en defensa de la sociedad”.

“La forma como el policía actúa está regulado por el Decreto Legislativo 886. Hay momentos que inclusive el ‘alto policía’, puede ser ya demasiado tarde, porque hasta el momento que diga ‘alto policía’ la otra persona puede voltear, le puede disparar y lo puede matar. Eso es lo que han visto el día de hoy, como este policía valeroso, arriesgando su vida, le dijo el ‘alto policía’”, manifestó.

En ese sentido, precisó que el suboficial se encontraba de servicio en la División del Escuadrón de Emergencia y salió del lugar con autorización de su superior para atender un asunto personal. Fue cuando se hallaba cerca de su centro de labores, vestido de civil, que escuchó hasta seis disparos, lo que lo puso en alerta y motivó su intervención.

Explicó que, según se aprecia en imágenes de las cámaras de seguridad, la persona que se agacha tras el paso del efectivo policial era un vecino que intentaba protegerse del intercambio de disparos.

“Una persona que ya había matado al chofer de vehículo y se sabía que esta persona era, con un arma en la mano, ya al policía no le queda otra cosa que disparar. El policía le ha dicho todavía el ‘alto policía’, ese es el procedimiento que debe emplearse”, sostuvo.

Tras la difusión del caso, la ciudadanía ha solicitado que el efectivo sea condecorado por su rápida y acertada actuación frente a un hecho de alta peligrosidad.

“El policía, Erikson Pozo Reátegui, él va a ser incentivado por la Policía Nacional y por el sector Interior, de eso tenga la seguridad. Respaldo legal lo tiene ya de parte del Ministerio del Interior y de parte del Comando de la Policía a través de Defensa legal lo están acompañando. No cabe duda que este policía tiene que ser incentivado por el hecho valeroso que él ha cometido. Él arriesgó su vida”, señaló.