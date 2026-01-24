Un operativo policial permitió la captura de dos presuntos miembros de ‘Los Apretones del Cono Norte’, organización criminal dedicada a la extorsión en diversos distritos de Lima Norte, según informó RPP.

En rueda de prensa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, detalló que una de las personas arrestadas fue identificada como Jasmín Soriano Calderón, quien habría estado involucrada en múltiples atentados contra comerciantes y empresas de transporte público del norte de la capital.

Conexión con reo que opera desde prisión

Del mismo modo, el alto mando policial señaló que Soriano Calderón tendría vínculos con un recluso de un centro penitenciario, quien presuntamente actuaría como líder de la mencionada organización criminal.

“Se ha capturado a tres integrantes de una banda que comete el delito de extorsiones contra empresas de transporte situadas en el Cono Norte. Dada la versión de uno de los detenidos, quien ejecuta las amenazas extorsivas a través del teléfono, es un interno de un establecimiento penal, al cual nos vamos a dirigir en estos mismos momentos, luego de la corroboración de las de las informaciones con el Ministerio de Justicia”, explicó Arriola.

Durante la intervención policial, la Policía Nacional confiscó a los presuntos integrantes de la banda criminal dos teléfonos celulares que presuntamente eran utilizados para ejecutar sus operaciones delictivas contra las empresas de transporte ubicadas en los distritos de Lima Norte, entre ellos Los Olivos, Ancón y Puente Piedra.