Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un extorsionador cuando colocaba un explosivo en el frontis de un hotel en el distrito de El Agustino. El propietario del negocio era víctima de amenazas por parte de la banda criminal conocida como ‘Los Vandidos del 13’.

Durante la madrugada del miércoles 8 de abril, la PNP detuvo a un hombre en el momento en que intentaba dejar un explosivo dentro de un hotel.

Según las cámaras de seguridad, se observa al sujeto, vestido con casaca oscura, short y gorra, ingresando al local con una bolsa negra que contenía explosivos.

Se trata de un presunto miembro de la banda ‘Los Vandidos del 13’, la cual no solo habría tomado como objetivo al hotel mencionado, sino también a otros locales del distrito de El Agustino.

Harto de las amenazas, el dueño del establecimiento denunció el caso en la comisaría de Orrantia del Mar, San Isidro, lo que permitió que la Policía desplazara agentes hasta el hostal.

Los agentes patrullaron la zona durante varias horas y finalmente capturaron a un hombre que intentaba dejar un paquete frente al local.

El detenido, de 19 años, llevaba en la bolsa negra colocada en la recepción del hostal tres casquillos de bala envueltos en papel blanco, además de los explosivos.

Además, se encontró una carta extorsiva en la que se menciona el aparente nombre de la banda ‘Los Vandidos del 13’ y se indicaba que el propietario debía comunicarse a un número proporcionado.

De acuerdo con el Coronel PNP Walter Gurreonero Díaz, jefe de la Región Policial Lima Sur, el material explosivo estaba compuesto por un cartucho de dinamita y una emulsión que aumentaba su potencia.