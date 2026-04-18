Un operativo múltiple realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público logró la captura de 15 integrantes de la organización delincuencial “Los Despiadados II”. La banda continua siendo investigada por delitos de sicariato y extorsión contra transportistas.

La PNP reveló que los delincuentes implementaron un esquema de extorsión en el que obligaba a transportistas de Lima Norte y del norte chico a adquirir polladas de manera periódica. Esta exigencia formaba parte de un sistema de cobros que condicionaba la continuidad de sus labores sin sufrir represalias.

Esta práctica se aplicaba en zonas como Chancay, Huaral y Barranca. Los conductores debían cumplir con pagos constantes y otras imposiciones establecidas por la red delictiva.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), logró la detención de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’, por extorsión a conductores de buses interprovinciales y colectivos en Puente Piedra y Norte… pic.twitter.com/nrmfOrM1tE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

Cobros y mecanismos de presión

Las investigaciones permitieron determinar que los pagos se realizaban bajo diferentes modalidades, incluyendo transferencias mediante billeteras digitales. Los montos variaban según el tipo de vehículo y la frecuencia de los cobros.

El director nacional de Investigación Criminal, Manuel Lozada, explicó el funcionamiento de este sistema y las consecuencias para quienes no cumplían con las exigencias.

“Tenemos evidencia de cómo extorsionaban a través de Yape. Los cobros eran diarios, de acuerdo al tamaño del vehículo; también había pagos semanales y mensuales. Además, se hacían polladas y obligaban a todos los conductores a comprar. Si uno de ellos se retrasaba, le imponían multas. Ya no pagaban los 20 soles normales, sino le duplicaban o le cobraban tres veces más”, reveló.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía, la organización obtenía ingresos elevados a partir de estas prácticas. Se estima que la recaudación alcanzó entre cinco y seis millones de soles.

Las víctimas incluían a empresas de transporte interprovincial, así como a conductores de taxis, colectivos y mototaxis. Todos ellos eran parte del sistema de cobros establecido por la organización.

Estructura de la organización

Entre ellos los detenidos figura Ángel Alberto Rosales Guzmán, conocido como ‘Negro’, quien habría asumido el control del grupo.

Según las autoridades, este sujeto tomó el liderazgo tras la detención de Lucio Moreno Jaque, señalado como el cabecilla anterior. Este último se encuentra recluido en un penal de la región Puno.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para esclarecer la responsabilidad de los detenidos. Asimismo, se busca identificar a otros posibles involucrados en esta organización.