La Policía Nacional del Perú detuvo a integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’, implicada en el robo de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde en marzo de 2026. La intervención se realizó durante un operativo simultáneo que abarcó 19 inmuebles en Lima y el Callao, como parte de una investigación por delitos de crimen organizado.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, en coordinación con unidades policiales. Como resultado, se logró la detención preliminar judicial de varios presuntos miembros de la red, quienes son investigados por robo agravado y otros delitos vinculados.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), logró la detención de siete presuntos miembros de la red criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’, investigada por el robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde, en… pic.twitter.com/TM6DXHWaji — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 10, 2026

Bienes decomisados

Durante el despliegue dirigido por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco también se incautaron 17 vehículos que habrían sido utilizados en distintas acciones delictivas desde mayo de 2025. Estos bienes formarían parte de la logística de la organización para ejecutar asaltos en diferentes zonas de la capital.

Asimismo, las autoridades decomisaron armas de fuego, casquillos y más de 9 mil dólares en efectivo. En el transcurso del operativo, dos personas fueron detenidas en flagrancia por presuntos delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y la tenencia ilegal de armas y municiones. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis fiscal sobre la participación de la organización en diversas actividades ilícitas.

Detalles del operativo

El operativo contó con el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento de los sospechosos tras el asalto en la Costa Verde. Entre los recursos empleados se incluyeron cámaras termográficas que permitieron identificar a los implicados mediante el calor corporal durante su desplazamiento.

El uso de estos equipos facilitó el rastreo de los investigados durante su huida, permitiendo reconstruir parte de sus movimientos. Este tipo de tecnología contribuyó a ubicar a los presuntos integrantes de la banda en distintos puntos de la ciudad.

Además, se emplearon drones con visión nocturna pertenecientes al Ejército para reforzar la vigilancia aérea durante la intervención. Estos dispositivos permitieron supervisar el desplazamiento de vehículos vinculados a la organización en tiempo real.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, el presunto cabecilla de la red logró escapar durante el operativo. Sin embargo, el resto de los implicados fue capturado tras un enfrentamiento armado que motivó la intervención en diferentes zonas.

Historial delictivo de la banda

De acuerdo con las investigaciones, la organización sería responsable de una serie de asaltos de alto impacto en Lima Metropolitana y el Callao. Uno de los casos más recientes ocurrió el 22 de marzo de 2026 en el Circuito de Playas de la Costa Verde.

En esa fecha, un grupo de al menos 14 vehículos interceptó dos unidades que transportaban lingotes de oro. Los atacantes, que portaban armas de fuego, lograron sustraer dos lingotes de aproximadamente cuatro kilos cada uno.

El patrón de operación de la banda también se evidenció en hechos registrados en enero de este año. En San Martín de Porres, los investigados habrían simulado un operativo policial para robar un vehículo que trasladaba oro.

Para concretar ese asalto, los implicados utilizaron al menos 10 automóviles como parte de la intervención falsa. Ese mismo mes, en el Callao, otro grupo interceptó un furgón que transportaba equipos tecnológicos valorizados en más de 94 mil dólares.

Las autoridades también vinculan a la organización con hechos de violencia ocurridos entre enero y diciembre de 2025. En ese periodo, se investiga su presunta participación en el asesinato de cuatro personas.

Según la hipótesis fiscal, estos crímenes habrían sido ejecutados para evitar la filtración de información sobre las actividades internas del grupo. Esta práctica habría permitido mantener el control de sus operaciones y reducir riesgos dentro de la organización.

El operativo permitió reunir una cantidad considerable de elementos probatorios que serán incorporados al proceso. Entre lo incautado figuran armas de distintos calibres, municiones, dinero en efectivo y documentación relevante.

Las autoridades consideran que la rapidez en la ejecución de las diligencias fue un factor clave para asegurar los resultados obtenidos. Esta estrategia permitió evitar la fuga de información y la posible destrucción de evidencia.

Actualmente, los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones. Los elementos recogidos serán analizados en las siguientes etapas del proceso para determinar responsabilidades.