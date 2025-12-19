La Policía Nacional del Perú desarticuló una red de trata de personas en Lima Norte con la captura de alias ‘Makaro’, identificado como el nuevo líder de la organización criminal ‘Dinastía Alayón’. Su vínculo con el Tren de Aragua, evidencia que la organización criminal se mantuvo activa pese a la captura de su anterior cabecilla.

La Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes reportó que la banda continuó sus operaciones bajo una nueva jefatura tras el arresto de alias ‘Mamut’. Las autoridades confirmaron que ‘Makaro’ tomó el control de las actividades criminales en territorio nacional.

Red de explotación en San Martín de Porres

Las investigaciones policiales ubicaron el centro de operaciones de la banda en San Martín de Porres, en donde ‘Makaro’ dirigía una red de explotación sexual. El operativo incluyó la intervención de cinco propiedades relacionadas con las actividades delictivas.

Durante los allanamientos, la PNP detuvo a ocho personas en total: siete con requisitorias vigentes y una mujer capturada en flagrancia. Los agentes incautaron explosivos y municiones distribuidos en las distintas viviendas intervenidas.

En la propiedad donde fue arrestado ‘Makaro’, los investigadores hallaron material explosivo y contenido audiovisual en su dispositivo móvil que documenta agresiones contra al menos una víctima. También se encontraron objetos relacionados con rituales de santería centroamericana que presentaban restos de sangre, cuyo origen será determinado mediante análisis forenses.

Testimonio permitió identificar a decenas de víctimas

El caso se abrió gracias a la colaboración de una mujer que logró contactar con una organización no gubernamental colombiana. Esta víctima proporcionó información detallada sobre el funcionamiento de la red criminal y las condiciones en las que era mantenida.

Según reveló la investigación, la mujer era sometida a drogas, maltratos físicos y explotación sexual por parte de los integrantes de ‘Dinastía Alayón’. Su declaración permitió a los investigadores reconstruir la estructura operativa de la organización en la capital.

A partir de su testimonio, las autoridades lograron identificar a 63 víctimas adicionales que estaban siendo explotadas en el mismo circuito controlado por la banda. Todas ellas enfrentaban condiciones similares de violencia y sometimiento.

Nuevo golpe al Tren de Aragua

La intervención se concretó mediante el trabajo coordinado entre la PNP y el Ministerio Público, que ejecutaron simultáneamente los allanamientos en las cinco propiedades identificadas. La operación buscaba capturar a ‘Makaro’ y desmantelar su red de colaboradores.

La captura representa un avance significativo contra ‘Dinastía Alayón’, célula criminal que opera como extensión del Tren de Aragua en Perú. Esta organización transnacional venezolana ha expandido sus actividades delictivas en varios países de la región, estableciendo redes locales para el tráfico de personas y otros delitos.

Las autoridades continúan las diligencias para ubicar a otros miembros de la estructura criminal y determinar si existen más víctimas en otras zonas de la capital o en provincias. La investigación también busca establecer los vínculos de ‘Makaro’ con otras células del Tren de Aragua que podrían estar operando en el país.