PNP captura a raqueteros que robaron 16 mil dólares a cambista en el Jirón de la Unión

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú logró la captura de dos hombres implicados en el robo de 16 mil dólares a un cambista en el Jirón de la Unión, ubicado en Cercado de Lima. La intervención se produjo en flagrancia tras un operativo ejecutado por unidades especializadas en una de las zonas comerciales más concurridas de la capital durante la noche del jueves.

La acción policial estuvo a cargo del Escuadrón Verde y del Grupo Terna, que realizaron labores de seguimiento para ubicar a los sospechosos. La operación permitió frustrar su intento de fuga y recuperar el dinero sustraído a la víctima.

Detalles de la intervención

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Región Policial Lima Centro, Jorge Luis Castillo Vargas brindó detalles sobre la intervención y la modalidad que emplean los implicados.

“Estos sujetos ya han venido siendo observados por el Escuadrón Verde, por el Grupo Terna, exclusivamente, que se mimetizan en lugares donde hay comercios. Son sujetos de malvivir que cometen latrocinio, robos, asaltos, y estos sujetos se dedicaban prácticamente al raqueteo. ¿Qué es el raqueteo? Roban celulares, lo que podían encontrar y para lo cual andan en una moto. Esa moto provista que tienen ellos tiene la placa doblada. ¿Para qué? Para que no lo puedan identificar”, señaló.

Los detenidos fueron identificados como Brezhnev Canteli Delgado Godoy y Carlos Daniel Ojeda Malpartida. De acuerdo con la información policial, ambos cuentan con antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas.

Según las indagaciones, la víctima trabajaba como cambista en las inmediaciones del Real Plaza Centro Cívico. Al finalizar su jornada laboral, se desplazaba a pie por el Jirón de la Unión cuando fue interceptada por los implicados.

La intervención policial permitió recuperar la totalidad del dinero sustraído durante el asalto. Además, se incautaron dos teléfonos móviles, un chaleco utilizado para la actividad de cambio de divisas y la motocicleta empleada por los detenidos.

PNP informó que los detendios registran antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que el vehículo presentaba modificaciones en la placa de identificación. Este tipo de alteración es utilizada para evitar su reconocimiento durante la comisión de delitos.

De acuerdo con la información recogida por la Policía, ambos sujetos formarían parte de la banda conocida como ‘Los Malditos Fierreros’. Este grupo estaría vinculado a robos bajo la modalidad de raqueteo dirigidos principalmente a cambistas en el Cercado de Lima.

La Policía continúa con las diligencias para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos similares. Asimismo, el caso ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.