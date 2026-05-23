La Policía Nacional detuvo a un hombre señalado como integrante de la organización criminal conocida como ‘Las Gárgolas del Callao’, una banda investigada por presuntas extorsiones contra transportistas que operan en distintas rutas de la provincia constitucional.

Las autoridades identificaron al detenido como Santiago Víctor Landa Vílchez, conocido como alias ‘Chato’ de 33 años. Según la información recabada por los agentes, el investigado estaría vinculado a actividades relacionadas con el cobro de dinero a conductores de transporte público.

Las autoridades informaron que el sospechoso trató de evitar su captura al advertir la presencia policial. Landa Vílchez, buscó refugiarse en su vivienda, aunque finalmente fue intervenido por los agentes encargados de la operación.

¿Qué encontró la Policía?

Tras su captura se realizó el registro completo del inmueble y se encontraron diversos objetos que serán incorporados a las investigaciones. Entre ellos figuraban un arma de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Asimismo, se incautó un cuaderno que contenía anotaciones relacionadas con números de placas vehiculares y montos de dinero. Los agentes también encontraron imágenes impresas de distintas unidades de transporte público tipo combi.

¿Cómo operaba el detenido?

La captura fue posible gracias a un trabajo de inteligencia realizado por la Policía Nacional. Las diligencias permitieron recopilar información sobre la forma en que presuntamente operaba el investigado.

De acuerdo con las pesquisas, el intervenido utilizaba el nombre de una organización denominada ‘Perú Unido’ para realizar cobros a transportistas del Callao. Las autoridades continúan verificando la existencia de posibles vínculos con otros integrantes de la red criminal.

Finalmente, Santiago Víctor Landa Vílchez fue puesto a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar las acciones legales que correspondan.

La intervención se produce en medio del incremento de denuncias por extorsión dirigidas al sector transporte en Lima y Callao. En los últimos meses, estos casos han estado acompañados de ataques armados contra conductores y empresas, algunos de ellos con consecuencias fatales.