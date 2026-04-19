Un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú permitió la captura de tres personas investigadas por su presunta participación en actividades de microcomercialización de drogas. El despliegue se ejecutó durante el fin de semana en un inmueble ubicado en la urbanización Mateo Pumacahua, en el distrito de Santiago de Surco.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Antón Aguirre Alarcón, Roberto Ángel Palomino Huertas y William Sarmiento Valle. Según la información policial, los tres estarían vinculados a una organización conocida como “Los Chuckys de la Túpac”.

¡PNP frusta ilícito negocio de venta de drogas a domicilio!#Surco | Efectivos de la unidad Halcones detuvieron a tres miembros de "Los Chuckys de la Túpac", banda dedicada al tráfico ilícito de drogas en Lima Sur. Se les incautó armas de fuego, municiones, un auto y celulares. pic.twitter.com/RSYLEsOnfL — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 19, 2026

Hallazgos durante la intervención

Durante el registro del inmueble, los agentes hallaron dos pistolas y un total de 57 municiones. Además se incautaron sustancias ilícitas, cinco teléfonos celulares y un vehículo de color negro que habría sido utilizado para su desplazamiento.

El material decomisado fue incorporado como parte de las evidencias del caso. Las autoridades indicaron que estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relación con los hechos investigados.

En relación con el contenido de los dispositivos electrónicos, la Policía brindó detalles sobre los resultados preliminares. Se indicó que en los teléfonos se encontraron mensajes que vincularían a los intervenidos con actividades ilícitas.

Asimismo, se informó sobre antecedentes relacionados con el vehículo incautado. De acuerdo con la institución, esta unidad ya había sido intervenida en al menos dos ocasiones previas por hechos similares vinculados a la venta de drogas.

Tras la intervención, los tres sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Perú. Esta entidad continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.

Las investigaciones seguirán su curso en coordinación con las autoridades competentes. El objetivo es establecer responsabilidades y posibles conexiones con otras personas o redes vinculadas a este tipo de actividades.