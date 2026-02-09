Este domingo, la Policía Nacional detuvo a 25 presuntos integrantes de la banda criminal Los Insoportables de Santa Anita en Villa Don Joaquín, una casa de campo en La Molina, mientras celebraban una fiesta.

El Director Nacional de Investigación Criminal, Manuel Lozada, señaló a la prensa que estos individuos se dedicaban a asaltar bajo la modalidad del falso colectivo. Además, señaló que utilizaban la vivienda como un bunker para organizar fiestas y planear sus actividades delictivas.

“¿Por qué delitos estamos deteniéndolos? Por delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de alma de fuego, de material explosivo, granadas, por delito contra la salud pública, droga, por receptación o robo de los celulares, puede ser (también) por ‘colectivo bamba’, ahí están dos vehículos mayores incautados. Entonces esta intervención está en pleno proceso y nuestros detectives van a hacer una investigación prolija y estamos seguros que vamos a encontrar mayores resultados”, manifestó Lozada.

Entre los detenidos hay 18 venezolanos, seis peruanos y un colombiano, y tres de ellos son menores de edad. Todos fueron trasladados a la comisaría para las diligencias correspondientes.

En la vivienda se hallaron 26 celulares presuntamente robados, un arma de fuego con el número de serie borrado y tarjetas de crédito que podrían pertenecer a sus víctimas.