Un menor de 17 años fue intervenido luego de presuntamente intentar incendiar una unidad de transporte público en la avenida Enrique Meiggs, en el Cercado de Lima, de acuerdo con información de la Policía Nacional.

El coronel PNP Sergio Tapia Oviedo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Norte 3, detalló a RPP que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió con una galonera, aparentemente con la intención de prender fuego a una combi que estaba estacionada.

Posteriormente, Tapia Oviedo indicó que un conductor, que descansaba en la parte posterior de su unidad, advirtió lo sucedido y decidió seguir a los sospechosos. En el trayecto, dio aviso a efectivos de la PNP.

“En la intersección de José Granda con 12 de octubre, el conductor que perseguía alerta a los policías. Entonces, se produce una colisión entre la combi y la motocicleta y, en ese momento, hace la intervención el personal policial y el personal de Serenazgo”, indicó.

El alto mando informó que se logró intervenir y capturar al menor; no obstante, el conductor de la motocicleta huyó.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, el adolescente habría sido contratado para ejecutar el ataque a cambio de S/100.

Según las autoridades, el ataque estaría relacionado con una presunta organización criminal dedicada a la extorsión, que días atrás habría enviado amenazas a la empresa de transportes exigiendo pagos con el nombre de ‘La Federación’.