La Policía Nacional del Perú (PNP) dio un golpe al crimen organizado en Lima Norte con la desarticulación de la red Los Desa de Angélica Gamarra, dedicada principalmente al cobro de cupos en locales comerciales del distrito de Los Olivos.

Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) intervinieron la base de operaciones de esta banda, ubicada en el asentamiento humano 28 de Julio. Durante el operativo, tras un enfrentamiento, fueron detenidos 12 ciudadanos venezolanos, quienes tenían en su poder dos armas de fuego, dos granadas de guerra, cuatro dinamitas, municiones y notas extorsivas.

En el denominado “bunker” también se hallaron un motor y autopartes presuntamente robados, así como envoltorios de cocaína, marihuana y tusi, lo que confirmaría su participación en otros delitos como robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Los detenidos fueron identificados como José González Moreno (23), Darwin Alejos Escobar (25), José Contreras Rodríguez (20), Manuel Albreu Huamán (16), Kemberly Hernández Guzmán (22), Luz Díaz Guzmán (24), Dianer Guzmán Cocho (38), Balduin Macero Moncera (22), Fabián Enrique Carreño (22), Gean Marco Sánchez Sánchez (24), Gabriel Amesty Caro (25) y un NN.

Intervención en Tumbes

Como parte del operativo “Control Migratorio – Tumbes 2025”, la PNP intervino un bus de la empresa TCR que trasladaba a 30 ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera irregular al país.

El conductor, Glener Andrés Hernández Hernández (31), fue detenido por presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, mientras que los pasajeros —de nacionalidades venezolana y colombiana— fueron conducidos a la unidad policial para las diligencias correspondientes y su próxima expulsión.

Producción policial en 24 horas

En todo el país, la PNP ejecutó 2,846 operativos en las últimas 24 horas, logrando:

La detención en flagrancia de 559 delincuentes.

La captura de 180 requisitoriados.

La incautación de 28 armas de fuego.

El decomiso de 4,294 envoltorios de droga.

La confiscación de S/ 377,444 vinculados a contrabando y actividades ilícitas.

Con estas intervenciones, la Policía reafirma su compromiso en la lucha contra la extorsión, la migración irregular y el crimen organizado en todo el país.