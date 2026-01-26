La Policía Nacional del Perú logró la captura de la banda criminal Los Caribeños de San Genaro, dedicada a los préstamos extorsivos bajo la modalidad ilegal conocida como “gota a gota”. La intervención se realizó en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos, como parte de las acciones desplegadas durante el estado de emergencia.

Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), seis ciudadanos extranjeros fueron detenidos por los presuntos delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

Durante el registro policial se incautaron 47 municiones de arma de fuego, más de 200 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, así como 5000 tarjetas publicitarias utilizadas para captar víctimas entre comerciantes y vecinos de Lima Sur.

¡Golpe contra el “gota a gota”!



¡Golpe contra el "gota a gota"!

La @PoliciaPeru desarticuló a la banda criminal "Los Caribeños de San Genaro", conformada por seis ciudadanos extranjeros que extorsionaban a comerciantes y vecinos de Lima Sur, en el marco del estado de emergencia.

Antecedentes y peligrosidad de los detenidos

La PNP precisó que dos de los intervenidos cuentan con antecedentes policiales, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal con experiencia en actividades ilícitas y métodos violentos de cobro.

Estas mafias suelen iniciar el contacto mediante tarjetas de préstamos informales y, posteriormente, recurren al hostigamiento, amenazas y agresiones para exigir pagos diarios con intereses ilegales.

Resultados operativos en Lima Metropolitana

Durante la jornada dominical, la PNP reportó resultados consolidados en distintos distritos de la capital:

10 bandas criminales desarticuladas

122 personas detenidas , de las cuales 20 tenían requisitorias vigentes

, de las cuales Decomiso de 1898 envoltorios de PBC, 105 de clorhidrato de cocaína y 86 de marihuana

En San Juan de Lurigancho, la policía frustró el asalto a un grifo con la captura de dos personas, una de ellas menor de edad, presuntamente integrantes de la banda Los Gatilleros de Unamarca, a quienes se les incautó una pistola con municiones.

Control territorial en Lima Sur

El despliegue policial se intensificó en San Juan de Miraflores, con controles de identidad en las avenidas Los Lirios, Pedro Miotta y Los Héroes, así como en los exteriores del Hospital María Auxiliadora.

La presentación oficial de los resultados estuvo a cargo del general PNP Javier Infante, de la Dirección de Seguridad Integral, quien explicó los mecanismos de coacción utilizados por las mafias extorsivas.

La supervisión estuvo a cargo del general PNP (r) Germán Chávez, asesor del despacho viceministerial de Orden Interno del Mininter, y de Carlos Palomares, secretario general del Ministerio de Cultura.