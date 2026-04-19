La Policía Nacional del Perú ejecutó operativos en distintos puntos de Lima que permitieron intervenir a presuntos integrantes de redes vinculadas a cobros ilegales. Las acciones se desarrollaron en los distritos de Los Olivos y Miraflores, donde se detuvo a tres personas y se incautó material considerado relevante para las investigaciones.

Las diligencias se realizaron tras un trabajo de inteligencia que incluyó seguimiento y verificación de denuncias. Como resultado, se hallaron objetos como armamento, dispositivos móviles y otros elementos que serán evaluados por las autoridades.

Intervención en Los Olivos

En la primera intervención, agentes del grupo Los Halcones Norte ubicaron a dos personas en las inmediaciones del óvalo Infantas, cerca de la Panamericana Norte. Ambos fueron intervenidos por su presunta participación en una organización delictiva identificada como “Los Demonios del Mal”.

Durante el registro personal y vehicular, se encontró una granada de guerra tipo piña, además de una motocicleta utilizada para el desplazamiento. Además, se incautaron tres teléfonos celulares que contenían mensajes dirigidos a víctimas, así como nueve dosis de droga sintética conocida como Tusi.

Operativo en Miraflores

De manera paralela, personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) junto a agentes del Departamento de Protección de Obras Civiles de la Dirincri realizó una intervención en la intersección de las avenidas Benavides y José Ramírez Gastón. En ese punto se logró la captura de un sujeto conocido como alias Mascarita.

La acción se ejecutó luego de una denuncia presentada con reserva de identidad días antes. Según la investigación, el intervenido habría exigido pagos semanales de dinero a responsables de una obra de construcción, bajo amenazas.

Al momento de la detención, se le encontró dinero en efectivo que ascendería a S/ 2100.00. Además, se hallaron municiones de arma de fuego y credenciales de sindicatos que serían utilizadas como parte de su actividad.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias especializadas junto con los objetos incautados. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otras personas.

📍#Miraflores | Gracias a una denuncia con código de reserva de identidad, la @PoliciaPeru capturó a alias “Mascarita”, quien extorsionaba a trabajadores de una obra de construcción civil. Tenía en su poder municiones, un carné sindical y S/ 2100 producto del cobro de cupos. pic.twitter.com/CwijvY4zjB — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 19, 2026