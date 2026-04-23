La Policía Nacional del Perú, mediante la Dirección de Operaciones Especiales y el Escuadrón Verde Terna Norte 2, desarticuló a la banda criminal conocida como ‘Los Miserables del Sur’.

Dicha organización delictiva operaba en el distrito de Chorrillos, donde se dedicaba a extorsionar a empresas de transporte público y a la microcomercialización de drogas.

Según información de RPP, el operativo se llevó a cabo en la manzana E, lote 6, del asentamiento humano Costa Peruana, donde los agentes intervinieron un inmueble y detuvieron a siete presuntos miembros de la organización criminal.

Durante la intervención, las autoridades evidenciaron el modus operandi de la banda tras incautar mensajes extorsivos dirigidos a diversas líneas de transporte que operan en la zona, entre ellas las conocidas como la 14, la línea E y la línea T.

El general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, expuso el grado de violencia e intimidación de esta organización al leer en público una de las notas halladas durante la captura.

“A estos sujetos se les han encontrado estos mensajes extorsivos. Acá les voy a leer uno de ellos para que se den cuenta cómo actúan: ‘No quieren pagar, ¿no?’, y les mientan la madre. ‘Se van a morir uno por uno, como perros. Atentamente, El Sapo. Plata o plomo. Dirigido para un medio de transporte, 14’”, indicó Castillo Vargas.

Según información policial, los detenidos son considerados de alta peligrosidad. Varios presentan antecedentes por hurto, robo agravado, tráfico ilícito de drogas e incluso tentativa de homicidio. Asimismo, la Policía indicó que tres de los capturados ya cumplieron condenas en centros penitenciarios por periodos de cinco, ocho y hasta 14 años.

En la intervención, el Escuadrón Verde incautó dos armas de fuego, dos cartuchos de dinamita, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y varias sustancias ilícitas.

Posteriormente, los siete intervenidos, junto con todo lo incautado, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la Depincri de Chorrillos, donde continuarán las diligencias e investigaciones correspondientes.