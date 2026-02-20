La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en la madrugada de este viernes en una barbería situada en el cruce de los jirones Acomayo y Aymaraes, en el Cercado de Lima. Durante el despliegue se capturaron a cuatro personas presuntamente vinculadas a la banda criminal ‘La Federación’.

Esta organización se adjudicó el ataque armado perpetrado el lunes pasado contra una combi en la avenida Morales Duárez. En ese hecho perdió la vida el conductor Misael Romero Muñoz.

“Este lugar donde se viene realizando una serie de ilícitos vinculados a la extorsión a tiendas y pollerías. Ustedes pueden ver acá la trazabilidad de una muerte que ha ocurrido hace días […] de un transportista de una combi”, señaló el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP.

Chofer de combi fue asesinado frente a su esposa e hijos.

En medio de la intervención, los agentes incautaron una motocicleta presuntamente usada por los delincuentes en el asesinato del transportista. Ese vehículo era clave en la reconstrucción del crimen.

Entre los apresados hay dos ciudadanos venezolanos, una mujer argentina y otra venezolana. Uno de los varones también está relacionado con el homicidio de un mototaxista ocurrido el 5 de enero en el jirón Manoa, en Breña.

La banda ‘La Federación’ mantenía una rivalidad intensa con el grupo ‘Los Titos’. Ambas disputaban el control de cobros de cupo a transportistas y comerciantes en Cercado de Lima y zonas de Lima Norte.