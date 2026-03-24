Este marteAgentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a dos menores de edad señalados como presuntos responsables de asaltar a un escolar en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba comiendo en la vía pública, momento en el que fue sorprendida por los atacantes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los adolescentes pertenecerían a la banda delictiva conocida como ‘Los fríos de Los Olivos’. Este grupo estaría vinculado a diversos casos de robo agravado, operando bajo la figura de infracción a la ley penal por tratarse de menores.

El asalto se produjo en el jirón Huáscar, donde los implicados habrían agredido al estudiante para despojarlo de su teléfono celular. Tras la denuncia, la Policía inició un operativo que permitió ubicar a los sospechosos en distintos puntos del distrito.

Diligencias policiales

El coronel PNP Óscar Nakandaraki, jefe de la División Policial Norte I, brindó detalles sobre la intervención y el accionar del grupo.

“La mencionada organización delictiva se dedica al robo agravado e infracción a la ley penal debido a que son menores de edad”, informó.

Las diligencias se realizaron en dos ubicaciones específicas del distrito de Los Olivos. La primera intervención tuvo lugar en el asentamiento humano 6 de Noviembre, en el pasaje San Pablo, mientras que la segunda se ejecutó en el cruce de la avenida Principal con la avenida 28 de Julio.

Durante el operativo, los agentes encontraron en poder de los menores un total de cinco teléfonos móviles de origen ilícito. Entre estos equipos se hallaba el dispositivo que había sido sustraído al escolar afectado.

En el desarrollo de las investigaciones apareció una segunda víctima, quien también denunció haber sido asaltada por los mismos sujetos. Según su testimonio, el robo ocurrió en el parque Chavarría, donde fue despojada de su celular.

La intervención policial generó reacciones entre algunos vecinos de la zona, quienes cuestionaron la presencia de varios efectivos durante la captura.

Uno de los datos que llamó la atención durante las diligencias fue la identidad familiar de uno de los intervenidos. Se conoció que es hijo de Frank López Quiroz, alias ‘Mata por gusto’, quien fue sentenciado a cadena perpetua en el año 2024.

Ambos menores fueron trasladados a la comisaría Sol de Oro para continuar con las investigaciones conforme a ley. Las autoridades buscan esclarecer su participación en otros hechos delictivos registrados en la zona.