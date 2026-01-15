Más de 30 personas fueron intervenidas durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú en una vivienda ubicada en la cuadra dos de la avenida Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con información policial, en el inmueble cuya fachada simulaba ser un restaurante, se desarrollaba una fiesta clandestina que habría servido como punto de encuentro de presuntos integrantes y remanentes del Tren de Aragua.

Vivienda funcionaba como presunto “búnker”

El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), informó que los agentes debieron ingresar de forma estratégica debido a las características del inmueble.

En el interior, la Policía identificó lo que sería un “búnker” utilizado por una facción de esta organización criminal.

“Se ha encontrado en el interior a 30 varones venezolanos, 16 mujeres venezolanas, cuatro peruanas, una colombiana y tres menores de edad”, precisó el alto mando policial.

Presencia de menores genera alerta policial

Sobre los menores intervenidos, Lozada detalló que se trata de dos adolescentes mujeres y un varón, situación que ha generado especial preocupación entre los investigadores.

“No tienen ningún miramiento. Desde adolescentes vienen siendo promocionados dentro de este mundo delictivo. No descartamos que estos lugares sean utilizados como centros de adoctrinamiento”, señaló el general.

Armas, explosivos y material extorsivo incautado

Durante la intervención, la Policía incautó armas de fuego, municiones de distintos calibres y artefactos explosivos. Asimismo, en los teléfonos celulares de los intervenidos se hallaron fotografías y videos donde aparecen portando fusiles, pistolas, revólveres y explosivos.

Según la Dirnic, este tipo de material es comúnmente utilizado para amenazas y mensajes extorsivos dirigidos a empresas de transporte, negocios y empresarios.

“Por toda la evidencia que estamos encontrando, podemos señalar que se trata de remanentes o integrantes de facciones del Tren de Aragua”, afirmó Lozada.

Investigaciones continúan

El jefe policial no descartó que algunas de las personas intervenidas estén involucradas en otros delitos, como trata de personas, especialmente en el caso de las menores.

Las investigaciones preliminares señalan que estas reuniones no solo tendrían un carácter festivo, sino que también servirían para planificar futuros actos delictivos en otras zonas de Lima.

Las diligencias continúan a cargo de la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad, mientras los intervenidos permanecen detenidos.