La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional realizó este martes la reconstrucción del ataque armado contra un bus de la empresa de transporte interprovincial Z Buss, ocurrido el pasado 10 de junio en San Martín de Porres. En la diligencia participó uno de los dos detenidos por su presunta implicancia en el atentado.

Según la investigación policial, el recorrido de los implicados comenzó en la avenida Las Palmeras, en Los Olivos. En ese punto, el presunto autor de los disparos abordó la motocicleta que posteriormente fue utilizada para ejecutar el ataque.

Los agentes determinaron que ambos sujetos se desplazaron por distintas vías hasta llegar a la avenida Alfredo Mendiola, donde dispararon contra un bus estacionado de la empresa. Como consecuencia del atentado, un trabajador resultó herido de bala.

Detenidos integrarían banda dedicada a la extorsión

El mayor Raúl Cárdenas Dipas, jefe de la División del Departamento de Lesiones de Homicidios, informó que los intervenidos formarían parte de la banda criminal Los Cono Norte King. De acuerdo con las pesquisas, exigían S/50 mil a los propietarios de la empresa como pago extorsivo.

El oficial indicó que ambos fueron detenidos el 12 de junio durante un operativo policial desarrollado en coordinación con la Región Policial Lima.

“Estos sujetos fueron detenidos el 12 de junio en horas de la noche, de acuerdo a un trabajo coordinado con personal policial de la Región Policial Lima, los cuales son un sujeto peruano y uno venezolano”, expresó.

Las investigaciones señalan que cada uno habría cumplido una función específica durante el atentado. La Policía atribuye al ciudadano peruano la conducción de la motocicleta y al ciudadano venezolano la ejecución de los disparos.

Al explicar la reconstrucción de los hechos, el jefe policial también detalló cómo se desplazaron los sospechosos antes de llegar al lugar del ataque.

“En este caso, el ciudadano peruano fue el que manejó el vehículo lineal, motocicleta, y el ciudadano venezolano efectuó los disparos. Se inicia en lo que es la avenida Las Palmeras, posteriormente se recoge al ciudadano venezolano para continuar la ruta, seguir por la avenida Universitaria y venir en contra por la calle correspondiente hasta llegar al punto [del atentado]”.

La Policía informó que las pericias balísticas practicadas al arma incautada revelaron coincidencias con otros ataques registrados contra empresas de transporte. Los resultados apuntan a que también habría sido utilizada en atentados contra las compañías Cavassa y Tec Bus.

Este hallazgo forma parte de las investigaciones que buscan determinar si los detenidos participaron en otros hechos vinculados a extorsiones contra transportistas. La Fiscalía y la Policía continúan recopilando evidencias para establecer el alcance de las actividades atribuidas a la organización criminal.