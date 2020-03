La Policía Nacional del Perú retuvo esta mañana en el Mercado de Frutas a casi 30 personas que no tenían motivo de estar en la calle pese a la medida dictada por el Gobierno que ordena la inmovilización social obligatoria debido al coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

Los retenidos en La Victoria no sustentaron motivo real para estar en la calle o no portaban su documento de identidad, explicó la PNP. Algunas de estas personas eran comerciantes que no tenían permiso para vender comida preparada en el lugar.

“Legalmente son cuatro horas que pasarán en la comisaría cuando son retenidos y cuando son detenidos son 24 horas”, señalaron.

En el operativo se verificó que muchos comerciantes ambulantes de comida preparada atendieron pese a las normas vigentes por el estado de emergencia.

La PNP aseguró que estos negocios pueden ser perjudiciales por que muchas personas se acercan para desayunar al mismo tiempo. Esto podría propagar el COVID-19.

Venta de comida