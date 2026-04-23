La Contraloría detectó irregularidades en el concurso para contratar a 2,844 profesionales que realiza la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad. Algunos postulantes fueron declarados aptos a pesar de no cumplir con el perfil ni obtener el puntaje requerido.

VER MÁS| Trujillo: Demolerán el centro comercial Real Plaza para construir un nuevo mall

El caso

El Informe de Visita de Control N° 008-2026-OCI/0640-SVC, emitido el 17 de abril, advirtió anomalías en el “Concurso Público de Méritos CAS N° 001-2026-GRLL-GGR-GRS”, que tiene como objetivo “el cierre de brechas de recursos humanos en establecimientos de salud” de la región.

“Postulantes que no acreditaron cumplir con los requisitos mínimos del perfil del puesto fueron declarados aptos en la evaluación curricular, situación que afectaría la transparencia e imparcialidad en el proceso de selección”, indica el documento.

Ahí se precisa que, bajo un criterio de muestreo, revisaron los expedientes de 14 candidatos y descubrieron que seis no cumplían los requisitos.

“Se advierte que el Comité de Selección Regional declaró como aptos a los postulantes descritos en los párrafos precedentes, a pesar de que no presentaron el Certificado del RNE (Registro Nacional de Especialistas) […]; asimismo, calificó y asignó puntaje por dicha experiencia sin contar con la evidencia que permita verificar que esta haya sido adquirida a partir de la fecha de obtención del RNE”, precisa el informe.

La Contraloría también advirtió que a otros seis postulantes se les otorgaron “puntajes mayores a los acreditados en la evaluación curricular”, lo que permitió que sean calificados como aptos, a pesar de no haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio.

Asimismo, a otros dos profesionales se les asignaron “puntajes incorrectos en la etapa de evaluación curricular, no concordante con la documentación presentada”.

Respuesta

El gerente de Salud, Gerardo Florián, consideró que las observaciones de la Contraloría serían subsanables y que por ello el comité de selección volverá a calificar los expedientes. “En este proceso no hay ganadores, aún nos encontramos en la etapa de evaluación. Los trabajos de reevaluación se llevarán a cabo durante la presente semana, buscando ser minuciosos y estrictos en el cumplimiento de los perfiles requeridos”, aseguró.

Por su parte, la gobernadora Joana Cabrera dijo que “si se han detectado errores en la evaluación de currículos, lo correcto es corregirlos de inmediato para honrar el principio de meritocracia”.