La Gerencia Regional de Salud (Geresa) puso en marcha el proceso de selección CAS - Cierre de Brechas 2026. Esta iniciativa contempla la contratación de 2,844 profesionales asistenciales para cubrir las necesidades críticas en 16 unidades ejecutoras de salud de todo el departamento.

Gerardo Florián, titular de la Geresa, hizo un llamado al Colegio Médico de La Libertad para que sea veedor durante todas las etapas del proceso.

“Hemos solicitado la presencia de los colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito”, dijo.

Expresó que esta convocatoria busca cerrar brechas en la atención de salud, priorizando la cobertura de personal médico y asistencial en las provincias más alejadas de la región como lo son Bolívar y Pataz, donde históricamente ha sido difícil asignar recursos humanos.