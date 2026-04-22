Después de más de un año de la tragedia que se vivió por la caída del techo del patio de comidas en el Real Plaza Trujillo, que dejó seis personas fallecidas y más de cien heridas, la cadena peruana de centros comerciales Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial en la ciudad de la eterna primavera.

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“Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado y apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país”, afirmó Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

INVERSIÓN

Con una inversión de S/500 millones, considerada la mayor en un centro comercial en el país, su ejecución permitirá la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos, contribuyendo de manera concreta a dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades para miles de familias.

Con más de 83,000 m² de área comercial, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 57% respecto al mall anterior, el proyecto incluirá un segundo nivel y contará con seis tiendas de gran formato, más de 115 marcas, más de 1,500 estacionamientos, así como espacios enfocados especialmente para la comunidad.

Entre ellos, destacan un gran parque de acceso libre, con fuentes de agua, vegetación, áreas de descanso, zona de mascotas, y una explanada multiuso para activaciones culturales y de bienestar.

Asimismo, se contempla un nuevo boulevard gastronómico, con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas, zonas de servicios financieros, y una moderna clínica que contará con un ingreso independiente.

La etapa de la construcción se estima en un plazo aproximado de dos años, una vez culminadas las etapas de diseño y los permisos correspondientes.