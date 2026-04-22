La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), en alianza con la organización SENSE Perú, impulsará durante el año escolar 2026 un Proyecto de Capacitación Inclusiva que beneficiará a 7,316 estudiantes y permitirá mejorar el desempeño docente y el acompañamiento familiar.
El proyecto, que está alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, contempla visitas técnicas a las UGEL 3 Trujillo Nor Este, 4 Trujillo Sur Este y Virú y extensión de convenio, con el propósito de realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades pedagógicas reales de las instituciones educativas.
Se estima beneficiar a 1,316 estudiantes con discapacidad severa que reciben atención en servicios de Educación Básica Especial (EBE), así como a 6,000 estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en la Educación Básica Regular (EBR).
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