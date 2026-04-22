Impulsará la Gerencia Regional de Educación de La Libertad para este año escolar.
Impulsará la Gerencia Regional de Educación de La Libertad para este año escolar.

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), en alianza con la organización SENSE Perú, impulsará durante el año escolar 2026 un Proyecto de Capacitación Inclusiva que beneficiará a 7,316 estudiantes y permitirá mejorar el desempeño docente y el acompañamiento familiar.

El proyecto, que está alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, contempla visitas técnicas a las UGEL 3 Trujillo Nor Este, 4 Trujillo Sur Este y Virú y extensión de convenio, con el propósito de realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades pedagógicas reales de las instituciones educativas.

Se estima beneficiar a 1,316 estudiantes con discapacidad severa que reciben atención en servicios de Educación Básica Especial (EBE), así como a 6,000 estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en la Educación Básica Regular (EBR).

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