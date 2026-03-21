El Gobierno Regional de La Libertad invertirá en la colocación de techos y otros trabajos adicionales para el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Trujillo”, ubicado en la urbanización La Noria, los cuales son muy necesarios para asegurar la integridad de los 125 menores con habilidades diferentes.

A decir de la directora Karina Altamirano Cabrera, cuando los pequeños tienen que hacer dinámicas, recreo u otras actividades al aire libre, han percibido esta triste realidad y por eso se optó por realizar sus tareas dentro de las aulas

El proyecto tipo IOARR (intervención de mejora sobre infraestructuras existentes) planificado en esa institución educativa, se encuentra en estos momentos en etapa de convocatoria. De acuerdo al cronograma, la buena pro debería darse a fines de marzo. De allí empezarían los procesos para firma de contrato y entrega de terreno, por lo que se calcula el inicio de los trabajos para fines de abril o inicios de mayo.

De acuerdo a la Gerencia Regional de Infraestructura, el CEBE “Trujillo” recibirá las siguientes intervenciones: construcción de cobertura en losa deportiva, en área de juegos y patio de formación, y en la azotea. Además se construirán tribunas en la losa deportiva, se instalarán luminarias, se implementará un sistema de drenaje pluvial, entre otras labores adicionales.