La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el asesinato de la mujer cuyo cuerpo fue hallado dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres (SMP) estaría vinculado a una presunta red de trata de personas. La hipótesis se basa en nuevos indicios recabados durante las diligencias, principalmente los tatuajes encontrados en el cuerpo de la víctima y el alto nivel de violencia evidenciado en la necropsia.

Indicios de trata de personas

Según el comandante general de la PNP, Victor Revoredo los tatuajes hallados coinciden con registros de investigaciones previas sobre mujeres captadas y explotadas por organizaciones criminales en países de la región, como Ecuador y Venezuela. Los investigadores no descartan que la víctima haya sido trasladada al Perú bajo engaños y sometida a explotación antes de ser asesinada.

“Las hipótesis técnicas apuntan a un perfil de víctimas que han sido captadas involuntariamente y sometidas en sus países. Los tatuajes hallados son consistentes con casos previos de trata de personas”, comentó Revoredo.

Características de la víctima

La mujer, que tendría aproximadamente 30 años, permanece como NN en la Morgue Central de Lima. Al momento del hallazgo vestía un top blanco y un short rosado con flores. El examen forense determinó que presentaba múltiples heridas punzopenetrantes en el cuello y el pecho, provocadas con un arma blanca, lo que evidencia un ataque de extrema violencia.

Mototaxista fue detenido

Como parte de las diligencias, la Policía detuvo al conductor de la mototaxi utilizada para trasladar el colchón hasta la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo. No obstante, las autoridades consideran que su participación podría ir más allá de un simple servicio de transporte, debido al modo en que se ejecutó el abandono del cuerpo y al intento de ocultar la placa del vehículo.

Las imágenes de videovigilancia muestran que al menos tres personas participaron en el traslado del colchón. En los registros se observa que uno de los sujetos cubre la matrícula del vehículo antes de abandonar el objeto en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.