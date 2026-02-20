Más de 40 bomberos voluntarios, 10 unidades y drones se sumaron a la búsqueda del suboficial de la PNP, Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, arrastrado por la corriente del río Rímac. El amplio operativo se desarrolla de forma ininterrumpida a la altura del puente del Ejército y el puente Rayito de Sol.

Ospina Orihuela ingresó al cauce del río para rescatar a un perro que se encontraba atrapado en un montículo en medio de las aguas. La operación era coordinada entre la PNP y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), institución a la que también pertenecía como integrante de la Compañía de Bomberos Huachipa N.° 236.

Personal de la comisaría del Rímac y unidades especializadas de la PNP activaron de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate tras su desaparición. Todos los recursos disponibles fueron desplegados en la zona para dar con su paradero en el menor tiempo posible.

Las autoridades encontraron el casco del rescatista a la altura del puente Belaúnde en el distrito de Carmen de la Legua en el Callao.

Bomberos apoyan en la búsqueda

El Cuerpo General de Bomberos también movilizó sus propios equipos en coordinación con las autoridades competentes. Las labores continúan sin pausa y se mantiene comunicación permanente entre los equipos en campo y el comando institucional de ambas instituciones.

“Más de 10 unidades y 40 bomberos voluntarios, junto con el uso de drones, se han sumado a las labores, que continúan de manera ininterrumpida con el objetivo de ubicar al seccionario lo antes posible”, informó el CGBVP en su comunicado oficial.

La institución destacó la entrega y vocación de servicio de Ospina Orihuela, quien además del uniforme policial vestía el de bombero voluntario. Las circunstancias exactas del incidente están siendo investigadas, mientras la institución solicitó a la población facilitar el desarrollo de las operaciones en la zona.