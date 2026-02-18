La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, mediante el Equipo 3, consiguió que se apruebe la solicitud de ampliación de extradición activa de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, investigado por múltiples delitos en el país.

El fiscal provincial Edwin Velásquez impulsó el requerimiento. Erick Moreno es investigado por presunta organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión.

Con dicha resolución judicial, el proceso de extradición de Erick Moreno sigue su curso conforme a la ley.

#EnVivo



La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste logró que se declare procedente la ampliación de la extradición activa de Erick Moreno, alias “Monstruo”



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/XKDv7nBzDy — Canal N (@canalN_) February 18, 2026

La resolución establece que los hechos imputados en Perú coinciden con los delitos atribuidos en Paraguay, cumpliendo así el principio de doble incriminación exigido en materia de cooperación judicial internacional.

Este criterio es un requisito indispensable para que proceda la extradición conforme a los acuerdos entre Estados.

Dicho proceso está relacionado con el caso denominado “Los Injertos del Cono Norte”, en el que se dictaron 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno. La Fiscalía indicó que la ampliación de la extradición activa se realiza en el marco de esta investigación, mientras el trámite internacional sigue conforme a la ley.