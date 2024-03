El Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Edgar Rivera Miranda, quien, al invadir la vía exclusiva del Metropolitano con su camioneta, atropelló y causó la muerte de dos menores de edad.

Así, el Quinto Despacho del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía de la Nación contra el investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

“Poder Judicial, a través de la Corte de Lima, dicta 7 meses de prisión preventiva contra el SO PNP Edgar Rivera Miranda, investigado por atropellar y causar la muerte de dos estudiantes en la vía exclusiva del Metropolitano”, anunció el Poder Judicial a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter.

El imputado será investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, modalidad homicidio culposo — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 15, 2024

El hombre de 38 años aseguró, durante su intervención en la audiencia, que tiene arraigo domiciliario y laboral. Además, explicó que ingresó a la vía del Metropolitano para evadir el tráfico y aprovechó para pedir perdón a los deudos de la víctimas.

“La verdad no ha sido mi intención, no he salido con ganas de matar. En un momento sí decidí ingresar por la vía del Metropolitano porque vi el tráfico que había”, sostuvo el acusado.

El caso

Dos menores de edad, estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería (CEPREUNI), fueron atropelladas por una camioneta que invadió la vía exclusiva del Metropolitano entre la estación Los Jazmines y la estación Honorio Delgado, en el paradero conocido como El Ángel.

Las víctimas fueron arrastradas unos 50 metros, mientras que la parte delantera de la camioneta quedó totalmente destrozada. Los cuerpos de las jóvenes fueron arrojados a la pista, y sus pertenencias salieron volando por el aire.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Edgar Manuel Rivera Miranda, por el presunto homicidio culposo de las dos jóvenes estudiantes que perdieron la vida al ser atropelladas por el vehículo que invadió el carril exclusivo del Metropolitano.