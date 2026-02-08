El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Edith Bautista, investigada por el presunto delito de extorsión en agravio de comerciantes del emporio comercial de Gamarra. El cobro de cupo habría sido una exigencia para que los negociantes puedan ingresar a vender sus productos a cambio de un monto de dinero diario.

La presunta extorsionadora fue detenida en flagrancia delictiva el pasado 26 de enero mientras realizaba el cobro a comerciantes del emporio. El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Luis Giribaldi y Alexander Von Humboldt, y pudo ser corroborado por efectivos de la Fiscalía.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de La Victoria logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para una mujer que fue detenida en flagrancia delictiva y es investigada por el delito de extorsión en agravio de comerciantes de Gamarra, quienes eran víctimas del cobro de ‘cupos’ hasta… pic.twitter.com/x6ZmrUzpoN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 7, 2026

Red criminal en investigación

La investigación fiscal involucra a otras personas que están en proceso de identificación, consolidando una posible red criminal con operaciones en el emporio. Según las diligencias urgentes e inaplazables dispuestas por la fiscal adjunta Martha Gloria Salinas Zavala, los cobros de dinero variaban entre los S/15 diarios y los S/200 mensuales.

De acuerdo a la indagación, el cobro exigía un monto para permitir a los negociantes ingresar a la zona comercial.