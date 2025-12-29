La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco personas señaladas como presuntos miembros de la organización criminal denominada ‘La Nueva Alianza’, una red que estaría vinculada a actividades de minería ilegal y otros delitos asociados.

La intervención se realizó el lunes por la madrugada, como parte de un operativo dirigido contra estructuras que operan en economías ilícitas relacionadas con la extracción ilegal de minerales, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en distintas regiones del país.

Según información policial, los detenidos cumplirían distintos roles dentro de la organización, la cual es investigada por su participación en operaciones clandestinas de explotación de recursos naturales, así como por delitos conexos que se derivan de estas actividades, como el uso de maquinaria ilegal, invasión de zonas prohibidas y presunto lavado de dinero.

Ministerio Público asumirá investigación

Tras la captura, los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que asumirá la conducción de las diligencias fiscales para determinar su nivel de responsabilidad y definir las medidas legales correspondientes.

La Policía señaló que este golpe forma parte de una estrategia sostenida para debilitar a las organizaciones criminales que se benefician de la minería ilegal, una actividad que no solo genera pérdidas económicas al Estado, sino que también provoca graves daños ambientales y sociales en las zonas donde opera.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de ‘La Nueva Alianza’ y desarticular por completo su estructura delictiva.