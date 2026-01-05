Dos bandas criminales, dedicadas al tráfico ilícito de drogas, fueron desarticuladas en el distrito de Chorrillos, en el marco de un megaoperativo de control territorial.

La captura fue posible con el despliegue de más de 300 efectivos de la Policía Nacional, 20 integrantes del Ejército y personal del serenazgo local, confirmó el Ministerio del Interior (Mininter).

Así, en la jurisdicción de Mateo Pumacahua, en el referido distrito, los agentes del orden concretaron la captura de “Los Bravos de la Garza de Villa”, cuyos integrantes fueron intervenidos cuando trasladaban 1040 envoltorios de pasta básica de cocaína a bordo de un auto reportado como robado.

Los detenidos fueron identificados como Efraín Janampa (41) y Carlos Hurtado (28); mientras que el vehículo fue recuperado.

Más detenciones

En tanto, agentes del Grupo Terna desbarataron a la red delincuencial denominada “Los Paseros de Costa”, dedicada al tráfico de sustancias ilícitas en Chorrillos y distritos aledaños.

El grupo estaba conformado por Gustavo Jiménez (35) y Luis Mendoza (42), quienes cayeron en posesión de 500 envoltorios de pasta básica de cocaína y celulares, confirmaron los agentes.

Como parte las acciones de control territorial desplegadas en Chorrillos, las fuerzas del orden detuvieron también a varias personas en flagrancia delictiva y efectuaron más de 20 infracciones de tránsito a conductores en estado de ebriedad, con sustancias prohibidas y sin licencia de conducir, especialmente en la Costa Verde.

El despliegue estuvo a cargo del jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas Aondonayre, confirmó el Ministerio del Interior.