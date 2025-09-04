Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraron un asalto en un minimarket de Ventanilla, Callao, donde un delincuente armado mantenía encañonada a la cajera del negocio. El sujeto fue neutralizado por efectivos de la Brigada Especial contra el Crimen Lima Norte y trasladado herido al Hospital de Ventanilla.

El asaltante, identificado como Jonny Sifuentes (44), irrumpió en el local con un casco negro de motociclista y obligó a la trabajadora a abrir la caja registradora bajo amenaza de muerte. En ese momento, los agentes ingresaron al establecimiento y le ordenaron que deponga su actitud. Sin embargo, el delincuente apuntó contra los policías, lo que motivó que se hiciera uso del arma de reglamento.

“Se trataba de un sujeto apuntando con un arma de fuego en la cabeza de una trabajadora, obligándola a abrir la caja registradora. El personal policial le dio el alto, pero este enfrentó a los agentes apuntándoles con su arma”, explicó el coronel PNP Roger Cano Benites, jefe de la unidad.

Antecedentes del detenido

Fuentes policiales confirmaron que Sifuentes presenta antecedentes por tráfico ilícito de drogas y sería integrante de una organización criminal dedicada al robo de negocios en Lima y Callao.

Llamado a la prevención

La PNP recordó a los comerciantes y ciudadanos la importancia de reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso y reiteró su compromiso de reforzar los operativos contra el crimen en zonas comerciales.