La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó ayer por la tarde un amplio operativo en el Centro Comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima, donde se decomisaron decenas de teléfonos celulares presuntamente robados o de origen ilícito.

El despliegue, que involucró a más de 500 efectivos, se ejecutó en el marco del estado de emergencia que empezó a regir desde la medianoche en Lima y Callao. Los agentes ingresaron a diversas galerías del emporio con el fin de identificar puestos dedicados a la venta de equipos reportados como sustraídos.

Durante la intervención se hallaron celulares de alta gama, principalmente iPhones y Samsung Galaxy, muchos con números IMEI clonados o bloqueados por denuncia de robo. Varios de estos equipos eran ofrecidos a precios muy por debajo del mercado.

Vecinos y víctimas de hurto también se acercaron al lugar, asegurando que el rastreo GPS de sus teléfonos coincidía con la ubicación del centro comercial, conocido desde hace años como punto de reventa de dispositivos robados.

En una de las tiendas, la policía descubrió una caja fuerte camuflada bajo un mostrador, que tuvo que ser retirada con herramientas especializadas ante la sospecha de que almacenaba equipos robados.

INCAUTADOS Y DETENIDOS

Varias personas fueron detenidas para investigación y se incautaron chips y tarjetas SIM presuntamente utilizadas para extorsiones telefónicas. La PNP indicó que continuará con este tipo de operativos en diferentes zonas comerciales de la capital como parte del plan de lucha contra el delito.